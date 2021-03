LIVE. Pakken gehavende Rode Duivels de scalp van Tsjechië?

18u29

Duivels maken statement over Qatar, alleen vandaag nog niet

De Rode Duivels zullen nog met een statement komen over de mensenrechten in Qatar naar aanleiding van het WK voetbal dat in 2022 daar zal worden georganiseerd. De vraag is nog maar hoe dat statement er precies uit zal zien. Martinez weigerde alvast al te concreet te worden. Wel zei hij dat we in Tsjechië nog niets hoeven te verwachten. “We willen een statement maken, maar moeten opletten dat het geen emotionele reactie is. Als je mijn mening vraagt, is een boycot geen goede reactie omdat je dan je rug draait naar de gebeurtenissen daar. Ik vind het beter wel te spelen maar er net de aandacht op te vestigen. Ons statement zal niet in de volgende match volgen, maar wel als we goed hebben kunnen nadenken over wat de boodschap is die we precies willen uitdragen.”