Ouderraad De Zonnewijzer gaat coronaproof

Omdat een ongewoon jaar vraagt om ongewone activiteiten, stak ouderraad De Zonnewijzer tijdens hun startvergadering de hoofden bij elkaar om een reeks corona-proof activiteiten te bedenken. Zo werd in november de jaarlijkse Sint-Maartenwandeling in een aangepast jasje gestoken. Deelnemers konden met behulp van QR-codes doorheen Opgrimbie wandelen en op zoek gaan naar het verloren paneel van Sint-Maarten. Als extraatje werden er leuke zelf-doe-pakketten aangeboden om tijdens de regenachtige 2de lockdown voor de nodige bezigheid te zorgen. In december werd de wandeling omgetoverd tot een Sintzoektocht, waaraan leuke prijzen werden gekoppeld. Aan de Sint werd een helpende hand gereikt, door het aanbieden van mooi gevulde Sint-boxen, die in een mum van tijd de deur uit waren. Aangezien aan de Maaskant carnaval vieren in het bloed zit, kon ook dit feest niet vergeten worden. In samenwerking met Crazy DJ´s Richard en Oulle werd er een livestream gehouden voor alle scholen van Maasmechelen. Zo konden de kinderen in hun eigen klasbubbel toch even ontsnappen aan alle beperkingen die corona met zich meebrengt en er lustig op los feesten. Onder het motto ´deelnemen is belangrijker dan winnen´, namen op 13 maart maar liefst 60 teams vanuit hun eigen bubbel deel aan de gratis online quiz - 1 jaar blijf in uw kot. Na een leuke en gezellige avond met 7 uiteenlopende themarondes, werd de winnaar bekroond tot ´de slimste Zonnewijzer´ en beloond met een leuke prijs. De toon is gezet voor een aantal leuke activiteiten. Toch kijkt iedereen er heel erg naar uit om in de toekomst terug de school, kinderen en hun ouders in levende lijve samen te brengen. In de tussentijd wordt er op een aangepaste en veilige manier verder gebubbeld.