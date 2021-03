Neos Genk blijft in beweging

Toch blijven de bestuursleden zich vol enthousiasme inzetten om telkens wat animo te brengen. De wekelijkse mails met leuke info, quiz vragen, filmpjes en mopjes worden erg gesmaakt. Verschillende Neos-leden namen ook spontaan deel aan de opruimactie van de Stiemerbeekvallei die door de stad georganiseerd werd in het kader van de actie Mooimakers. De wandelingen in eigen buurt leverden meerdere verwonderde reacties op. Zo wisten velen niet dat Genk een heilig bos heeft, nl. ‘t Zonnebos. Van heel Vlaanderen komt men er naar toe. Ook het Zillebos is meer dan de moeite waard. Men waant er zich soms in de Ardennen, vanwege de pittige hellingen en de mooie natuur. Met Pasen in zicht wordt aan alle leden een paasattentie bezorgd met bemoedigende boodschappen van elk van de bestuursleden.