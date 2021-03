Tessenderlo mag de titel van FairTradeGemeente dragen

In 2010 behaalde Tessenderlo de titel van FairTradeGemeente. Een titel waarop de gemeente trots mag zijn. Een FairTradeGemeente wil namelijk op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producten in het Noorden.Op 7 oktober 2015 behaalde Tessenderlo de eerste ster. Burgemeester Fons Verwimp mocht deze ster in ontvangst nemen omdat het gemeentebestuur beleidsmatig gedurende de voorbije jaren is blijven inzetten op FairTrade.Op 11 december 2016 werd de tweede ster uitgereikt, namelijk “FairTradeCommunicatie”. Fons Poel, communicatieverantwoordelijke binnen de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Tessenderlo (GROT) en lid van de trekkersgroep, mocht uit handen van Brenda Vanderheyden, voorzitter van de GROT, de 2de ster in ontvangst nemen.Na het invullen van de Fair-O-Meter in januari werd deze maand de titel van FairTradeGemeente herbevestigd. De Fair-O-Meter is een vragenlijst om het gemeentelijke arrangement voor eerlijke handel te meten. Dankzij de vragenlijst wordt de impact van alle FairTradeGemeenten gemeten in Vlaanderen en Wallonië. Tessenderlo zal zich blijven inzetten voor eerlijke handel en een duurzame wereld.