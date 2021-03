Davidsfonds huldigt laureaten van Junior Journalist 2021

Dit zijn de laureaten. Arthur Repriels (L.O. 3de graad) met het verhaal ‘De rekenuitvinding die de paus versloeg’. Thomas Wouters (M.O. 1ste graad) met ‘De schat van de drie musketiers'. Jonas Poelmans (M.O. 2de graad) met het interview ‘Schatten onder de grond’. Dunja Lycops ( M.O. 3de graad) met het opiniestuk ‘Memento meminisse’.De leerkrachten van de betrokken scholen brachten de felicitaties (en een leuk boekenpakket) van het Davidsfonds over en huldigden de winnaars in hun eigen klasbubbel.Uniek is dat er ook een aanmoedigingsprijs was voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De beste inzendingen kwamen van Parneet Kaur met ‘Het meisje Charli’ (verhaal), Denis Ademi met ‘Bettina en haar schatten’ (interview) en Ward Schouterden met ‘De gouden queeste’ (opiniestuk).De werken van laureaten Arthur, Wouter, Jonas en Dunja werden inmiddels doorgestuurd naar de nationale jury, in de hoop dat zij ook tijdens de nationale prijsuitreiking op 25 april een podiumplaats bemachtigen. De prijsuitreiking zal online te volgen zijn op zondag 25 april vanaf 11 uur op de website www.davidsfonds.be en op www.juniorjournalist.be.