Don Bosco Helchteren schenkt paasboom aan Sint-Franciscusziekenhuis

De oproep van de Pastorale Animatiegroep van Don Bosco Helchteren om tijdens de vasten iets te doen voor onze medemens, bleef in 2 STem MEchanica niet onbeantwoord. De leerlingen schreven of zochten een spreuk waarmee ze iedereen een hart onder de riem konden steken.

Vervolgens werden de spreuken gegraveerd op houten paaseieren. Ze prijken nu aan een ruwe, maar krachtige paasboom. Heel symbolisch, want aan een boom met gevaarlijke stekels zoals een virus, kunnen ook mooie vruchten groeien.Na overleg beslisten ze om de boom te schenken aan het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden. Geen toeval natuurlijk. Het is immers één van de vele plaatsen waar patiënten en zorgverleners nog altijd samen vechten tegen de grote, gemeenschappelijke vijand: het Corona-virus. De boom krijgt er een mooi plekje in de inkomhal.