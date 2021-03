Ferm Kinderopvang is solidair met Bednet

In groepsopvang De Pampertjes werd op 12 maart, tot jolijt van de kleintjes, in pyjama gespeeld. Ook met de allerkleinsten willen de onthaalouders aandacht geven aan de pyjamadag van Bednet. De ouders van de kindjes gingen graag in op de vraag om hen, net als grote broer en zus, in pyjama naar de opvang te brengen. Het is al 14 jaar geleden dat Josiane Geysenbergh startte als onthaalouder voor Ferm Kinderopvang in Sint Truiden. Ondertussen groeide haar kleinschalige gezinsopvang uit tot een samenwerkingsverband met dochter Katrien Strauven en sinds enige tijd is ook Laetitia Vanelderen het team komen versterken. Samen zorgen zij voor een gezellige, warme opvang waar met veel liefde voor de kindjes gezorgd wordt. www.samenferm.be/diensten/kinderopvang