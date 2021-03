Jong-OKRA Lommel werkt wandelfotozoektocht uit

Binnen OKRA Gewest Lommel bestaat sinds kort een eigen afdeling voor medioren en jong-senioren tussen 55 en 65 jaar, die specifiek voor hun leeftijdscategorie op zoek zijn naar aangepaste ontspannende of vormende programma’s. Zo werd reeds een eerste aanzet gegeven met een fotozoektocht in het Duits Militair Kerkhof en staan er verschillende activiteiten op de agenda, van zodra de regeringsmaatregelen zich versoepelen.

Intussen werd een nieuwe paasfotozoek-wandeltocht uitgewerkt van 7,5 km. Vertrek en aankomst zijn voorzien in de dekenale kerk Sint-Pietersbanden. Tussen 9 en 17 uur kan je daar dagelijks de deelname- en vragenformulieren vinden, waarmee je op pad kan gaan om de antwoorden te vinden op 15 vragen en mooie plekjes van het centrum van Lommel en zijn omliggende natuur te ontdekken. De deelname is gratis, iedereen kan deelnemen (jong en oud, lid of geen lid), de zoektocht loopt tot 1 mei 2021. Er zijn 3 mooie prijzen te winnen.