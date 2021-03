Duizend mutsjes voor De Kleine Prins

Deze beide breiclubs willen mensen aan het werk zetten, ze activeren en samen naar een doel toewerken om de eenzaamheid te doorbreken. Ze doen dat al jaren en steunden reeds meerdere goede doelen. Als vorig jaar de werking wegens de pandemie moet stopgezet worden en de handwerkende dames (en heren!) niet meer gezellig kunnen samenkomen in de Steymer of in de Missione, betekent dit echter niet het einde van de werking. Omdat iemand van de groep een kleinkindje heeft met kanker beslissen de leden om, ieder vanuit zijn eigen ‘kot’, mutsen en sjaaltjes te maken voor de kindjes met kanker, en voor hun broertjes en zusjes. De verdeling gebeurt via de vzw Kleine Prins die zich in Limburg inzet voor kinderen die getroffen worden door een vorm van kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Daar blijft het echter niet bij, want deze ‘Maglia del Cuore’, of de breiclub van het hart, bezorgde intussen ook 500 mutsjes aan Welzijnszorg en maakte honderden lapjes en vlindertjes voor de reuzekerstboom in Hoevenzavel. Door deze actie worden de mensen thuis aan het werk gezet en ze maken er iets moois van, verbonden door het goede doel.