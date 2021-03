Stiemervallei in één dag opgeruimd

Een grootscheepse opruimactie organiseren in volle coronacrisis is niet vanzelfsprekend. Je moet in kleine groepjes werken en ervoor zorgen dat alles heel hygiënisch verloopt.Maar het Stiemerteam en de vrienden van de Stiemer hebben iets over voor hun vallei en dus lukte alles wonderbaarlijk. De zon was van de partij en de vrijwilligers waren enthousiast. ‘We hebben het aantal vrijwilligers beperkt tot 150, alhoewel er heel wat meer kandidaten waren’ zegt Wendy, een van de organisatoren, ‘want anders kregen we het niet veilig geregeld’. De vallei werd ingedeeld in een vijftal sectoren waar telkens een dertigtal vrijwilligers met handschoenen en in groene hesjes, gewapend met een vuilniszak en een afvalprikker, in kleine bubbels erop uittrok om afval en slingervuil op te verzamelen. In het buurtpark Schansbroek aan het Thorpark kwamen de eerste vrijwilligers zich ’s morgens vroeg reeds aanmelden. Enkele uurtjes later was daar alles netjes opgeruimd en werden de ontsmette werktuigen symbolisch overgedragen aan de collega’s van de tweede sector die de Stiemervallei vanaf de Hermesdijkstraat onder handen namen. Zo ging het estafettegewijs voort en werd de vallei systematisch opgeruimd. De groene hesjes golfden langs het SportinGenkpark en doorheen Winterslag totdat de laatste vrijwilligersploegen tegen vijf uur ’s avonds de Slagmolen in Termiën bereikten. Onderweg waren en hier en daar leuke verrassingen: de foodtruck met een kopje koffie, een koek of een soepje, en het muzikale duo Tom en Tal...Opgeruimd staat netjes en de vallei van de Stiemer ligt er weel heel proper bij tot genot van de vele wandelaars in coronatijd. Als die dan op hun beurt hun afval zelf meenemen, dan blijft de vallei proper en zorgt ze voor veel plezier; een mooie plek maakt immers iedereen blij.