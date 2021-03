Beloftevolle tennisser negeerde duidelijke waarschuwing en zakt daarna in elkaar tijdens eerste grote wedstrijd

Jack Draper (ATP 316) maakte deze week zijn debuut op het ATP-circuit. De 19-jarige Britse tennisser speelde zijn allereerste wedstrijd op het allerhoogste niveau en dat op het prestigieuze Masters 1000 toernooi in Miami. Maar na één set was de pret al voorbij.

Draper vocht een hevige strijd uit met de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 105). In een temperatuur van om en bij de 30 graden lukte de verliezend finalist van Wimbledon 2018 bij de junioren liefst negentien winners. Vier keer zoveel als zijn meer ervaren tegenstander. De set ging al snel over het uur en zou uiteindelijk 81 minuten duren.

Bij een 5-6-achterstand kreeg de jonge Brit, die in januari positief testte op corona, een eerste waarschuwing. Hij moest half uitgeput plaatsnemen op zijn stoel en er werd een dokter bij geroepen, die onder andere de bloeddruk en hartslag van Draper nam. De beloftevolle tennisser wilde niet opgeven en ging opnieuw aan de bak. Tot hij een setpunt tegen kreeg en in elkaar zakte bij een backhand. Vier minuten lang lag Draper op de grond, waarna hij met wat hulp de tenniscourt verliet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik denk dat hij echt een goeie speler is”, reageerde Kukushkin. “Het was een zware wedstrijd onder lastige omstandigheden. Zo warm en droog. Plus heel traag, dat heb ik nog nooit meegemaakt. De tennisballen werden precies al zwaarder na één of twee games. Dan heb je echt veel energie nodig om ze over het net te krijgen. We speelden zo veel rally’s vandaag.”

Draper zou intussen weer bij zijn positieven zijn en uitkijken naar het gravelseizoen in Europa.