Wereldtoppers Barty en Halep overtuigen niet, maar stoten door in Miami

De 24-jarige Australische, de titelverdedigster in Miami na haar zege in 2019, versloeg in haar eerste partij de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 149) pas na twee uur en 29 minuten tennis in drie sets (6-3, 4-6 en 7-5). Ook de 29-jarige Roemeense had drie sets nodig. Zij haalde het na één uur en vijftig minuten tennis met 3-6, 6-4 en 6-0 van de Française Caroline Garcia (WTA 51).

Barty, die in Miami ook haar eerste plaats op de WTA-ranking verdedigt tegen de aanstormende Naomi Osaka (WTA 2), treft in de tweede ronde de Letse Jelena Ostapenko (WTA 54), die in haar eerste ronde in drie sets (6-2, 5-7 en 6-3) afrekende met Kirsten Flipkens (WTA 94).

Ook voor Halep wacht in de tweede ronde een confrontatie met een Letse, Anastasija Sevastova (WTA 57). Zij versloeg in haar eerste duel de Amerikaanse Cory Gauff (WTA 36) in drie sets (1-6, 6-2 en 6-3).

Bij de andere favorieten waren er overwinningen voor de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 10), in twee sets (6-0 en 6-4) tegen de Française Alizé Cornet (WTA 61), en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5), in drie sets (3-6, 7-5 en 6-3) tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 52).