Het mooiste voetbalafscheid ooit? Aan kanker lijdende vriend bezorgt 28-jarige sterspeelster de verrassing van haar leven

De 28-jarige voetbalster speelde deze week haar laatste wedstrijd Australische voetbalcompetitie. Ze scoorde het openingsdoelpunt in de 2-1-overwinning van Melbourne City tegen Perth Glory, waardoor de club als zevende eindigde. Net niet genoeg voor een plek in de play-offs voor de titelverdediger in de W-League.

Maar dat deed er allemaal niet meer toe voor Dobson, die één keer uitkwam voor de nationale ploeg van haar land en een van de weinige speelsters is met meer dan honderd wedstrijden in de W-League. Haar Matt heeft namelijk een hersentumor en begint binnenkort aan “agressieve” chemotherapie. Dobson zet daarvoor alles opzij en besloot op haar 28ste te stoppen met voetballen.

“Ik ben eigenlijk nog niet klaar om te stoppen”, zei ze vooraf aan ESPN. “Maar soms dwingt het leven je tot keuzes maken. Dit gaat over meer dan een spelletje. Matt en ik zijn hier ook heel open over geweest. Hij kreeg zes jaar geleden kanker na een beroerte op het veld. Daarna onderging hij een succesvolle hersenoperatie. Maar onlangs zagen dokters opnieuw wat meer activiteit in een klein deel van zijn hersenen, waarna hij terug onder het mes ging. Alles ging opnieuw goed en hij zei me dat ik het seizoen in stijl moest afmaken, maar op 10 maart werd er een tumor vastgesteld. Daarvoor moet hij nu twaalf maanden lang agressieve chemo ondergaan.”

En dus stopt Dobson met voetballen. “Hij is mijn wereld”, zei ze nog. “Ik wil hem alle kansen geven om te winnen en dat kan niet als ik aan sport doe.”

Na haar doelpunt en overwinning met Melbourne City liep ze dan ook meteen naar haar Matt toe. Een innige knuffel volgde. Maar Matt had grotere plannen. Hij had een huwelijksaanzoek van zijn vriendin al twee keer weggelachen, maar nu was het zijn beurt. De Australiër haalde een ring boven, ging op zijn knieën zitten stelde dé vraag. Dobson wist niet goed wat er gebeurde, maar zei natuurlijk: JA!

“Ik dacht dat ik een wrak zou zijn, maar ik ben dolgelukkig”, lachte de Australische.

