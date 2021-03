Afgelopen weekend scoorde hij tegen Arsenal al zijn negende Premier League-goal van het seizoen, woensdagavond was hij goed voor een hattrick voor Tsjechië op het veld van Estland. Nochtans is Tomáš Souček (26) helemaal geen aanvaller, maar een… verdedigende middenvelder. De Rode Duivels kunnen de man die een vijftal jaar geleden nog tussen de hondendrollen trainde maar best in de gaten houden zaterdag.