Plein voor Tentakel wordt heraangelegd (en Termolen krijgt mogelijk een eerste ‘fietsstraat’)

Enkele jaren geleden werd het plein rond de kerk en de school van Termolen al uitgebreid onder handen genomen. Er kwam een petanquebaan bij, en het speeltuintje werd vernieuwd. Vlakbij ligt nog het gemeenschapscentrum Tentakel. “En deze keer gaan we de gehele parking en het plein daar opknappen,” laat schepen van openbare werken Johan Schraepen (Open VLD) weten. De grote asfaltvlakte zal verdwijnen, en plaats maken voor een parking met meer groenvoorzieningen. Zo wordt het visueel wat mooier, en krijgen we meer het uitzicht van een plein. We gaan tenslotte zorg dragen voor de veiligheid van de fietsers en de voetgangers, met bovendien extra fietsvoorzieningen.”

Fietsstraat

Samen met de heraanleg aan Tentakel wordt ook een straatje achter de speeltuin door vernieuwd. “Dat gebeurt via een nieuw pad met waterdoorlatende betonstraatstenen,” aldus burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). “We onderzoeken nog we hier eventueel de eerste fietsstraat van Zonhoven van kunnen maken. Het is alleszins een wegje in het binnengebied dat een ideale fietsverbinding vormt naar de school en tentakel.” Als de gemeenteraad volgende week het licht op groen zet, kunnen de werken in het najaar uitgevoerd worden. TR