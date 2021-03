De Rode Duivels vertrekken vrijdagavond met een bang hartje naar Praag voor hun WK-kwalificatiematch. Niet zozeer door de vlot scorende tegenstander, wel door de pandemie die lelijk huishoudt in het land. Nergens ter wereld sterven verhoudingsgewijs meer mensen aan het coronavirus. “Hoe later we daar aankomen en hoe sneller we daar weg zijn, hoe beter.”