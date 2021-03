Harder, sneller, sterker en vooral diverser: dit zijn de 38 deelnemers van het tweede seizoen van de Container Cup

Daar is de nieuwe lockdown, daar is gelukkig ook seizoen twee van de Container Cup. Vanaf zondag 4 april neemt het kruim van de Belgische sportwereld het op Play4 opnieuw vijf weken lang tegen elkaar op. Met Pedro Elias en Wesley Sonck blijft het presentatieduo ongewijzigd, maar in de container zelf zal het er harder, sneller, sterker en vooral diverser aan toegaan.

Vaarwel voetballers, welkom boksers en triatleten

Werd het deelnemersveld van het eerste seizoen van de Container Cup vooral ingepalmd door wielrenners en voetballers, dan gooit seizoen twee het over een heel andere boeg. Dit keer verzamelde productiehuis Woestijnvis dertig sportmannen en -vrouwen uit zo veel mogelijk verschillende disciplines. Stuk voor stuk wereldtoppers in hun sport. Van snookertalent Luca Brecel, via triatleet Marten Van Riel tot bokskampioene Delfine Persoon. Met als doel om voor eens en altijd uitsluitsel te brengen op de vraag: welke sport brengt de meest complete atleet voort? En u mag gerust zijn: het gaat harder, sneller en sterker dan in het eerste seizoen. Maar of er iemand ook in staat is om het record van wonderman Mathieu van der Poel – winnaar van het eerste seizoen – te breken?

Stoffel Vandoorne

De Wever wil revanche op Bouchez

Van maandag tot en met woensdag duiken telkens twee topsporters de container in, elke donderdag is er een duel tussen twee bekende Vlamingen. Zo is er een clash der realitysterren (Francesco Planckaert vs. Viktor Verhulst), gouden stemmen (Helmut Lotti vs. Natalia) en olympische kampioenes (Tia Hellebaut vs. Kim Gevaert). Maar de confrontatie die het meeste vuurwerk zal opleveren, is die tussen Bart De Wever en George-Louis Bouchez. De voorzitter van de MR trekt naar het hol van de leeuw – de ­Grote Markt van Antwerpen – om het op te nemen tegen de grote baas van de N-VA. Die is nog steeds belust op sportieve revanche ­nadat Bouchez hem uit de federale regering hield.

Extra special en uitpakken op één been

Het tweede seizoen wordt al op zondagavond 4 april om 21.15 uur op gang getrapt met een special. En dat mag u letterlijk nemen, want dan nemen Special Olympics-atleten ­Quinten Bruyninckx (gymnastiek) en Gilles Dupont (basketbal) het tegen elkaar op.

In de reguliere competitie waagt Ewoud ­Vromant (foto) zich dan weer in de container. De 36-jarige wereldkam­pioen en wereldrecordhouder paracycling wil bewijzen dat hij ondanks de amputatie van zijn rechterbovenbeen niet hoeft onder te doen voor zijn valide concurrenten. En dat levert straffe televisie op.

Ook de toptalenten van morgen tonen hun kunstjes

Wie maar niet genoeg kan krijgen van de Container Cup, kan meteen na de ­aflevering op Play4 om 20.40 uur overschakelen naar het gratis Telenet-kanaal Play Sports Open op kanaal 11 voor de belofteneditie. Daarin laten de twintig grootste sporttalenten van ons land hun ontluikende klasse bewonderen. Trapt wielerbelofte Cian Uijtdebroeks even hoge wattages als Remco Evenepoel vorig jaar? Kan hoogspring­sensatie Merel Maes ook overweg met een pistool? En hoeveel monkey bars bedwingt Jente Hauttekeete, wereldrecordhouder op de zevenkamp U20?

Delfine Persoon

De chemie tussen Pedro en de ereburger van Ninove

Meer dan een half miljoen kijkers per dag werden tijdens de eerste lockdown naar Play4 gelokt door de uitzonderlijke prestaties van de atleten, maar ook door het hilarische commentaar van ­Pedro Elias en Wesley Sonck. De chaotische chemie tussen de Michel Wuyts en José De Cauwer van de Container Cup zorgt er ook in het tweede seizoen weer voor dat u geboeid zal blijven kijken naar een gymnast op een roeimachine en een ­rugbyer op een loopband.

Sonck werd dankzij een oproep van Elias zelfs uitgeroepen tot ereburger van Ninove. Misschien moet de voormalige topspits er nu maar eens voor zorgen dat zijn collega gekroond wordt tot ambassadeur van Antwerpen.

Deze 38 smijten zich straks volledig

MANNEN

Jasper Philipsen (23): Wielrenner

Ritwinnaar in de Vuelta, Tour Down Under en BinckBank Tour, kopman Alpecin-Fenix

Stoffel Vandoorne (28): Formule E-piloot

Drie jaar in de Formule 1, tweede op het WK Formule E, resem zeges in o.a. de Eurocup Formule Renault en de GP2

Thomas Pieters (29): Golfer

Winnaar Ryder Cup, vierde op de Olympische Spelen van Rio, meervoudig toernooiwinnaar op de European Tour

Luca Brecel (26): Snookerspeler

Kwartfinalist op de Masters, winnaar China Championship en de Championship League

Isaac Kimeli (27): Middellange afstandsloper

Zilveren EK-medaillewinnaar op de 3000 meter, meervoudig Belgisch kampioen veldlopen

Tim Declercq (31): Wielrenner

Strafste knecht van het wielerpeloton, aan de basis van vele zeges bij Deceuninck–Quick-Step

Louis Croenen (27): Zwemmer

Viervoudig EK-medaillewinnaar, eerste Belg ooit die twee olympische finales zwemt op één avond

Thierry Neuville (32): Rallypiloot

Vijf keer tweede in het wereldkampioenschap rally, dertien overwinningen voor Hyundai

Ward Lemmelijn (23): Roeier

Wereldkampioen indoorroeien, meervoudig wereldkampioen indoorroeien bij de beloften

Jorre Verstraeten (23): Judoka

Tweevoudig bronzen medaillewinnaar op het EK judo, winnaar Grand Slam Tel Aviv

Marten Van Riel (28): Triatleet

Zesde op de Olympische Spelen van Rio, winnaar wereldbekerwedstrijd in Miyazaki, winnaar Ironman 70.3 Xiamen

Alexander Hendrickx (27): Hockeyer

Wereldkampioen en olympisch zilver met de Red Lions, topschutter op het WK hockey, beste strafcornernemer ter wereld

Ryad Merhy (28): Bokser

Allereerste Belgische wereldkampioen bij de mannen in het boksen (WBA, cruisergewichten)

Jean-Marc Mwema (31): Basketballer

Sterkhouder van Oostende en de Belgian Lions, viervoudig Belgisch kampioen, tweevoudig Belgisch bekerwinnaar

Hendrik Tuerlinckx (33): Volleyballer

Zesvoudig Belgisch kampioen met Roeselare, drievoudig speler van het jaar in België

Jos Verlooy (26): Jumpingruiter

Verkozen tot Beste Belgische ruiter van 2020, goud op het EK jumping met het Belgisch team

Luka Van Den Keybus (23): Gymnast

Zilveren medaillewinnaar op de olympische jeugdspelen, lid van het Belgisch mannenteam

Gillian Benoy (25): Rugby-speler

Belgisch international, profspeler in Frankrijk bij Suresnes RC

Jarni Amorgaste (28): Korfballer

Belgisch Korfballer van het Jaar in 2018

Ewoud Vromant (36): Para-wielrenner

Wereldkampioen en wereldrecordhouder paracycling individuele achtervolging op de piste

VROUWEN

Delfine Persoon (36): Bokster

Meervoudig wereldkampioene boksen, 44 van haar 47 kampen gewonnen (18 KO’s)

Ceylin Alvarado (22): Veldrijdster

Wereldkampioene en Europees kampioene veldrijden, kopvrouw Alpecin-Fenix

Lotte Kopecky (25): Wielrenster

Meervoudig Belgisch, Europees en wereldkampioene op de piste, meervoudig Belgisch kampioene op de weg, ritwinnares in de Gio

Julie Allemand (24): Basketbalster

Sterkhouder van Montpellier en de Belgian Cats, drievoudig Belgisch kampioene, tweevoudig Belgisch bekerwinnares, vierde op het WK basketbal

Loena Hendrickx (21): Kunstschaatster

Zestiende op de Winterspelen van PyeongChang, negende op het WK kunstschaatsen, vijfde op het EK kunstschaatsen, winnares Budapest Trophy

Paulien Couckuyt (23): Sprintster

Europees beloftenkampioene op de 400m horden, vijfde op het WK met de 4x400m

Maxime Blieck (20): B-girl

Zilveren medaillewinnares op het WK breakdance

Lize Broekx (28): Kajakster

Bronzen medaillewinnares op de 500 meter, vierde op het WK op de 500 meter, zesvoudig medaillewinnares in wereldbeker-wedstrijden

Lianne Tan (30): badmintonster

Eerste Belgische badmintonster ooit op de Spelen (17e en 27e), zilveren medaillewinnares op de Europese Spelen

Nele Gilis (25): Squashspeelster

Europees kampioene en zesvoudig Belgisch kampioene squash

Zeven proeven blijven ongewijzigd

De zeven proeven van De Container Cup blijven ook in het tweede seizoen ongewijzigd: 1500 meter lopen, zo veel mogelijk monkey bars klimmen, zo ver mogelijk golfen, 1000 meter roeien, vijf keer schieten, zo veel mogelijk kilo’s op de bench press duwen, 3000 meter fietsen. Zijn gelukkig

De Container Cup:

Vanaf 4 april

Van maandag tot donderdag

om 19.50 uur op Play4

om 20u40 op Play Sports Open gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11

Bekijk hier alle statistieken van het eerste seizoen van De Container Cup.

Eindklassement Seizoen 1

1. Mathieu van der Poel: 08:50:02

2. Greg Van Avermaet: 09:20:30

3. Oliver Naesen: 09:48:40

4. Tim Brys: 09:48:43

5. Dennis Praet: 09:51:81

6. Dirk Van Tichelt: 10:03:01

7. Victor Campenaerts: 10:05:43

8. Thibau Nys: 10: 11:21

9. Toon Aerts: 10:13:44

10. Matthias Casse: 10:13:69

11. Simon Mignolet: 10:16:11

12. Wout van Aert: 10:26:15

13. Jonathan Borlée: 10:30:32

14. Bart Swings: 10:32:03

15. Dylan Borlée: 10:45:01

16. Thomas Briels: 10:54:48

17. Thomas De Gendt: 10:58:88

18. Yves Lampaert: 11:01:49

19. Remco Evenepoel: 11:08:04

20. Kevin Borlée: 11:17:65

21. Arthur Van Doren: 11:20:92

22. Hanne Claes: 12:06:19

23. Jolien D’Hoore: 12:28:82

24. Pieter Timmers: 12:34:68

25. Hans Vanaken: 12:37:45

26. Fanny Lecluyse: 13:42:81

27. Kirsten Flipkens: 13:57:77

28. Elise Mertens: 14:18:46

29. Kim Mestdagh: 14:27:49

30. Jaouad Achab: 15:07:17

31. Tessa Wullaert: 15:17:57

32. Nina Sterckx: 16:43:55