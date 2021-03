Slechts 8 procent van de kinderen tot 4 jaar gebruikt geen scherm. De eerste keer dat kinderen de smartphone of de tablet van hun ouders in hun handjes houden, ligt gemiddeld op 2 jaar en 4 maanden. Dat zijn enkele van de conclusies van een onderzoek van Mediawijs over het mediagebruik en de mediaopvoeding in Vlaamse gezinnen.