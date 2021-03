Opnieuw is een recordaantal geweldfeiten tegen de politie geregistreerd. In 2020 ging het om een record van 12.986 feiten – dat zijn er meer dan 35 per dag. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie die Het Nieuwsblad kon inkijken. “Een triest hoogtepunt”, zeggen de vakbonden. Het is het tweede recordjaar op rij, een stijging met liefst 8 procent.