Binnenkort maakt Pierce Brosnan (67) zijn intrede in de superheldenwereld. De Ierse acteur, die in de jaren 90 wereldberoemd werd als geheim agent James Bond, krijgt een rol aan de zijde van Dwayne ‘The Rock’ Johnson in Black Adam. The Rock speelt het titelpersonage, Brosnan zal de rol van Dr. Fate op zich nemen.