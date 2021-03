Bij het buurthuis van Spurk bij Bilzen staat een standbeeldje van een kegelmenneke. Het is een eerbetoon aan Henri Stulens (87), die voor zijn buurt eigenhandig weer een volledige kegelbaan in elkaar timmerde. Harrieke de bèkker deed nog meer straffe zaken voor Bilzen. Een dansgroep oprichten die zelfs tot in Belgium’s got talent raakte, bijvoorbeeld.