Denemarken is zijn kwalificatiecampagne voor het WK van 2022 in Qatar begonnen met een zakelijke zege op bezoek in Israël. De Denen, die komende zomer op het EK in de poule zitten van de Rode Duivels, wonnen in Tel-Aviv met 0-2. Zowat alle toplanden wonnen donderdagavond vrij overtuigend hun eerste duel. Enkel Spanje liet in eigen huis meteen een steekje vallen.