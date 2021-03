Italië weert cruiseschepen uit historisch centrum van Venetië

Cruiseschepen mogen voortaan niet meer langs het San Marcoplein in Venetië varen. De boten zullen voortaan moeten aanmeren in de industriehaven van de stad, zo heeft de Italiaanse regering donderdag bekendgemaakt.

De beslissing werd genomen “ter bescherming van cultureel en historisch erfgoed dat niet alleen Italië, maar de hele wereld toebehoort”, zo blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de ministers van Cultuur, Toerisme, Milieu en Infrastructuur.

Het aanmeren in de industriehaven is een tijdelijke oplossing, zo wordt benadrukt. Er wordt gezocht naar een definitieve regeling voor de grote schepen in de buurt van de historische stad.

Voor de uitbraak van de coronapandemie brachten cruiseschepen jaarlijks miljoenen toeristen naar Venetië. De schepen voeren heel dicht langs de historische gebouwen en vormden zo een gevaar voor de stad, die door Unesco erkend is als werelderfgoed.