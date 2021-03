Wat te doen tijdens lockdown in de paasvakantie? La Biomista opent volgende week de deuren

We gaan dus een paasvakantie in lockdown tegemoet. Maar dat betekent niet dat we binnen moeten blijven. Zo mogen onder andere dierenparken en musea de deuren openen. Goed nieuws dus voor LABIOMISTA in Genk. Het evoluerend kunstwerk van kunstenaar Koen Vanmechelen is deels museum en deels dierenpark en mag dus bezoekers ontvangen. Momenteel wordt er hard gewerkt om vanaf 1 april bezoekers coronaproof te kunnen ontvangen. We krijgen een rondleiding van kersvers sitemanager Jasmien Herssens.