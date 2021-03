Containervervoerders A.P. Møller-Maersk en Hapag-Lloyd overwegen hun containerschepen, die normaal gesproken door het Suezkanaal zouden varen, om te leiden via Kaap de Goede Hoop, het zuidelijke punt van het Afrikaanse continent. Doordat een 400 meter lang containerschip overdwars is vastgelopen op de belangrijke vaarroute, is een grote opstopping van schepen ontstaan.