Terwijl Duckens Nazon na zijn negatieve coronatest meteen naar Haïti trok, bleef Jarne Steuckers in Sint-Truiden. Daar timmert hij aan de weg terug. Zij het erg mondjesmaat, want het jonge talent is nog niet fit genoeg om te trainen. “Volgens de dokters kan ik pas eind volgende week denken aan voluit gaan.”