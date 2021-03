Scholen gaan plots dicht, kampjes zijn afgelast of aangepast en kleuterscholen en crèches vragen kinderen om thuis te blijven. Hoe moet je dan als ouder in zeven haasten opvang voor de kinderen vinden? De regeling voor tijdelijke werkloosheid door overmacht is uitgebreid, maar voor wie is die allemaal geldig? Kan je baas weigeren? En zijn er ook nog alternatieven?