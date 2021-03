Dit kan Regi Penxten nog leren volgens zangeres Olivia Trappeniers

Ontdekt door Natalia in The voice, maar het was vooral Regi Penxten die de doorbraak van Olivia Trappeniers bewerkstelligde. De jongedame bracht vorige maand haar eerste single uit onder haar eigen naam en lijkt helemaal klaar voor een grote carrière. Maar eerst mocht ze nog enkele vragen aanvullen in onze videorubriek ‘Finish the sentence’.

