Hoger onderwijs schakelt terug over naar online lessen

De studenten van de hogescholen PXL, UCLL en de universiteit Hasselt volgen volgende week online les. Alleen voor essentiële practica mogen studenten naar de campus komen. De Hogeschool PXL in Hasselt laat die keuze over aan de verschillende departementen om te beslissen welke praktijklessen blijven doorgaan. PXL-MAD School of Arts beslist om het volledige departement volgende week te sluiten, omdat ze geen onderscheid willen maken tussen wie wél en wie niet. De geplande online lessen gaan wel nog door. De studenten van de kunstopleidingen reageren begripvol op de beslissing en hopen weer na de paasvakantie aan de slag te mogen gaan in de ateliers.