Zonhoven

Op de Grote Baan (N74) is woensdag even na 23 uur een auto in de gracht terechtgekomen. De bestuurder - die richting Eindhoven reed - verloor de controle over zijn stuur, raakte een verlichtingspaal om dan in de gracht te crashen. Jordi M. (24) uit Zonhoven raakte lichtgewond. mm