Peltse Isabelle Ulenaers (SELF): “Eerste leveringen van onze verzorgingsproducten zijn vertrokken naar Midden-Oosten”

“De eerste lading richting het Midden-Oosten is nog maar net vertrokken en we zijn al bezig met de volgende ladingen voor te bereiden, want zo snel gaat het”, zegt de 39-jarige onderneemster Isabelle Ulenaers van het Belgische verzorgingslabel SELF enthousiast. Samen met 3 voltijdse krachten en een jobstudent op maandag, is het momenteel bijzonder druk in het Peltse magazijn.

Al meer dan 5 jaar is Isabelle met haar eigen vegan verzorgingsproducten een vaste waarde in de Belgische markt en door het aanhoudende succes en de stijgende vraag, slaat ze met haar bedrijf haar vleugels uit richting het buitenland. “Naast Denemarken, Tsjechië en Nederland, vind je binnenkort onze producten in het Midden-Oosten. De eerste lading naar Koeweit is nog maar net vertrokken en we zijn al bezig met de volgende. Het is heel intens, de concurrentie is groot en ze leggen de lat heel hoog, maar als ze eenmaal tevreden zijn, krijg je het vertrouwen waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan om te groeien. Zo werkt dat met die buitenlanders en het motiveert mij en m’n team om nog beter te presteren”, zegt Isabelle , die twee jaar geleden nog bekroond werd als ‘meest beloftevolle onderneemster van het jaar.’

Het was door haar aanwezigheid op een beurs in Dubai dat ze 3 jaar geleden de eerste contacten legde met een Koeweitse distributeur. “De CEO van het bedrijf waar we mee samenwerken is een jonge dertiger, opgeleid in Engeland en hij verdiende reeds z’n sporen in de bank- en investeringssector. Geen traditionele moslim, maar wel eentje die veel waarde hecht aan familie. Hij helpt me ook bij het rondkrijgen van deals met andere lidstaten. Hoe hij bij ons is terechtgekomen weet ik niet meer, maar hij was wel grote fan van onze producten.”

“Vrouwen uit het Midden-Oosten hebben hoge kwaliteitseisen, maar door de look-and-feel die ze uitstralen, de packaging en het verhaal is dat voor onze producten geen enkel probleem om daaraan te voldoen. In Koeweit is het motto: ‘Slow start is the right speed for succes’. De eerste lading is hier net vertrokken en komt er juist op tijd aan voor het begin van de Ramadan. Dat is hét moment waarop vrouwen extra tijd hebben om zich te verzorgen. Ze hebben er alle vertrouwen in dat het lukt. De lancering gebeurt er met een influencers-campagne en als het meezit, bestaat de kans dat we in juni een nog veel groter order mogen sturen richting het Midden-Oosten. Dat zou geweldig zijn.”

Lange adem

Dat het ruim 3 jaar heeft geduurd voor het Limburgse bedrijf haar eerste stappen kan zetten in het Midden-Oosten, heeft vooral ook te maken met de administratieve rompslomp en goedkeuringen die de exportactiviteiten met zich meebrengen: “Je moet veel geduld hebben en steeds je kalmte bewaren”, zegt Isabelle. “Wekenlang wachten op een paar stempels en handtekeningen, ik ben daar ondertussen in getraind (lacht). Dat hoort erbij als je naar ginder wil exporteren. Tel daar nog de Brexit bij en de aanhoudende coronapandemie, en dan weet je dat dit een heel zware wedstrijd was. Ik heb er desondanks alle vertrouwen in.”

“Het is allemaal ontzettend spannend en ook al zitten ze in Koeweit ook met een lockdown, ik weet dat we er kunnen samenwerken met een ongelofelijk dedicated team dat er veel goesting in heeft en mogelijkheden ziet. Vegan verzorgingsproducten zitten nog steeds in de lift. Consumenten kijken steeds kritischer naar wat ze op hun huid smeren en kiezen daardoor vaker voor 100% natuurlijke producten, vrij van chemicaliën en dierlijke ingrediënten. Die trend tekent zich niet alleen af bij ons, ook in Europa en de rest van de wereld is hij zichtbaar. Het zijn die kansen die we met beide handen vastpakken en waardoor we na Nederland, Tsjechië en Denemarken, nu ook kansen krijgen in het Midden-Oosten. SELF verovert stilaan de wereld. Met ‘baby steps’, maar elk stapje telt.”

Meer info over de natuurlijke, vegan verzorgingsproducten vind je op www.naturalself.eu.