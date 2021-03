Qua omheining zal de laatste 300 meter van de E3 er ongeveer zo uitzien. De race barriers aan weerskanten van de weg moeten eventuele valpartijen breken en taferelen zoals vorig jaar in Polen vermijden.

E3 Saxo Bank Classic

Wanneer u de laatste driehonderd meter van de E3 Saxo Bank Classic onder ogen krijgt, let dan voor een keer eens op de afsluiting. De 140 cm hoge panelen zijn namelijk gefabriceerd uit schokabsorberende kunststof. Of hoe ze in Harelbeke een antwoord formuleren op de Crash van Katowice…