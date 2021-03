Neen, momenteel kunnen we niet in het vliegtuig springen om allerlei indrukken op te doen op vakantie. Vanaf dat wel weer mag, kun je een bezoekje brengen aan deze tien architecturale pareltjes, die zijn opgenomen in het boek 150 Houses you need to visit before you die. Of bewonder in tussentijd gewoon een uniek bouwwerk in eigen land ...