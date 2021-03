Donderdag stond de koninginnenetappe in de ‘Volta a Catalunya’ op het programma. Deze vierde etappe was een kolfje naar de hand van Esteban Chaves (Team BikeExchange), die na zijn tweede plek van woensdag nu toch de ritwinst voor zich neemt. Adam Yates (INEOS-Grenadiers) blijft leider in het algemeen klassement.