Vandenbroucke wijst N-VA-Kamerlid terecht: “Gaat u vaccins zelf produceren?”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft de vaccinatiestrategie donderdag nog maar eens verdedigd in de Kamer. Vooral de kritiek van N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter deed de Vooruit-vicepremier steigeren. “U zegt dat u alle 65-plussers al gevaccineerd zou hebben. Zou u de vaccins dan zelf in uw apotheek geproduceerd hebben?”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kreeg donderdag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer opnieuw vragen over de vaccinatiecampagne. Die gaat te traag, vond onder meer N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter.

Depoorter, die ook apotheker is, vroeg de minister waarom hij enkele weken geleden niet is ingegaan op een aanbod van het Indische SII (Serum Insitute of India) om tot anderhalf miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin aan te kopen. De vaccinatiecampagne gaat in het algemeen ook gewoon te traag, vindt ze. “Op twintig dagen kunnen we in Vlaanderen alle 65-plussers inenten. De vaccinatiecentra staan klaar om 100.000 prikken te zetten per dag, maar we krijgen maar 100.000 vaccins per week.”

Vandenbroucke reageerde gepikeerd. “Het virus test ons geduld, maar ik heb ook de indruk dat het onze zin voor realisme test. U zegt dat u alle 65-plussers al gevaccineerd zou hebben. Zou u de miljoenen en miljoenen vaccins die daarvoor nodig zijn dan in uw apotheek geproduceerd hebben? Wat is dat nu?”

Bovendien was het aanbod uit India volgens AstraZeneca zelf “malafide”, zei Vandenbroucke. “U vindt dat ik daarop moet ingaan? Bent u ernstig? Dat doen wij niet. Wij werken in Europees verband samen om de bevolking te voorzien van vaccins.”

Depoorter bleef erbij dat de minister meer kan doen om extra vaccins te zoeken. “Natuurlijk zou ik ze niet maken in mijn apotheek, maar ik zou wel zoeken of ik ze kan vinden, en ik zou onderzoeken of die vaccins uit India toch niet goed zouden kunnen zijn. Onze paracetamol en onze pacemakers komen uit India, waarom onze vaccins dan niet?”

Vandenbroucke noemde het N-VA-Kamerlid daarop “fundamenteel onethisch”. “Mensen iets wijsmaken in deze omstandigheden, dat is erg. U spiegelt mensen iets voor dat niet is, u vertelt onzin.”

