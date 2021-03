Vier kinderen komen onder schoolpoort terecht: jongen (7) zwaargewond, drie anderen lichtgewond

Vier kinderen van basisschool De Wingerd in Bavikhove raakten donderdagmiddag gewond toen ze onder de schoolpoort terechtkwamen.

Toen de kinderen van basisschool De Wingerd in de Bruyelstraat in het centrum van Bavikhove rond het middaguur de school verlieten, kantelde plots de toegangspoort. Vier kinderen belandden onder het gevaarte. Drie kinderen van twaalf jaar raakten lichtgewond, één jongetje van zeven jaar raakte zwaargewond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Twee juffen die het ongeval zagen gebeuren en onder de indruk waren, werden eveneens naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De schoolpoort wordt dagelijks gebruikt en was gekeurd. Verder onderzoek moet uitmaken wat er precies is gebeurd.