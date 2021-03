Het vaccinatiecentrum Lanaken-Maasmechelen draait op kruissnelheid. De volgorde van het vaccineren in het vaccinatiecentrum Lanaken-Maasmechelen verloopt strikt volgens de richtlijnen die door de Vlaamse overheid werden uitgestippeld.

Concreet betekent dit dat de vaccins worden toegediend aan de prioritaire doelgroepen zoals werd vastgesteld door de Vlaamse Overheid. Op dit moment zijn de 65-plussers aan de beurt. De oudste inwoners krijgen eerst hun vaccin, daarna worden de inwoners in dalende leeftijd uitgenodigd.

De vaccinatiebereidheid in Lanaken en Maasmechelen is erg groot. Dit zorgt ervoor dat het aantal overgebleven vaccins op het einde van de dag zeer beperkt is. Het toekennen van deze overgebleven vaccins gebeurt op basis van bellijsten waarbij een cascadesysteem wordt gevolgd. Pas nadat de actuele prioritaire groep (65+) optimaal werd gemobiliseerd, wordt overgegaan naar bijzonder kwetsbare beroepscategorieën: bijvoorbeeld personeel kinderopvang, veiligheidsdiensten en onderwijs.

Deze werkwijze zorgt voor een correcte en efficiënte toepassing van de vaccinatiestrategie. De volgorde van vaccineren wordt strikt gerespecteerd. De beschikbare vaccins worden bovendien optimaal benut, er is geen sprake van verlies. De snelheid van vaccineren wordt uiteraard bepaald door het aantal geleverde vaccins. Wie aan de beurt is ontvangt een uitnodiging. (eva)