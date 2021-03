INEOS-talent Ethan Hayer wint massasprint in de Settimana Coppi e Bartali

Met een oerkreet en gebalde vuist kwam Ethan Hayer (INEOS Grenadiers) donderdag als eerste over de streep in de derde etappe van de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali. De 22-jarige Brit haalde het in een massasprint voor Shane Archbold, die Mark Cavendish afloste als spurter bij Deceuninck - Quick Step en Nick Schulz. Hayer werd in de voorbije drie etappes (op de eerste dag was er een rit 1A en 1B) telkens vijfde.