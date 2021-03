Door de verstrengde coronamaatregelen schakelt de Roppebibliotheek in het centrum vanaf 27 maart opnieuw over naar een afhaaldienst tijdens de gewone openingsuren.

Controleer de beschikbaarheid in de online catalogus en reserveer je bibliotheekmaterialen via het afhaalformulier op de website (https://heers.bibliotheek.be/), via Mijn bibliotheek, via e-mail (bibliotheek@heers.be) of telefonisch (011/48.43.05).