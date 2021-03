Zaterdag 20.30u: Maaseik-Menen (EuroMillions League Champions Final Four)

Succescoach Joel Banks wordt op handen gedragen in Maaseik. We kennen de Brit als een sympathiek en ambitieus iemand, die gek is van het spelletje. Bijna even volleybalminded is dochter Skylar (14), die nu al aangetrokken werd door Sparvoc Lanaken voor de eerste ploeg.