Vrijdag staat er met de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke een nieuwe WorldTour-koers in ons land op het programma. Met Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er twee topfavorieten voor de oppergaai. Onder dit duo maken zowat 15 namen kans om te zegevieren op de Stasegemsesteenweg van Harelbeke. Vorig jaar was er geen E3, dit jaar wel zij het dan zonder publiek of VIP’s.