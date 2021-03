“De oproep om de beslissing te boycotten vind ik ongepast”, zegt Philip Marguillier van Klim-op in Sint-Truiden. — © Boumediene Belbachir

Hasselt

Onduidelijkheid in het onderwijs na het Overlegcomité woensdag. Franstalige kleuterscholen sluiten volgende week de deuren, in Vlaanderen mogen ze kiezen. Bij de Limburgse scholen zijn de meningen verdeeld over de beslissingen van het Overlegcomité.