Belgisch racetalent scheurt tegen hoge snelheid over E17 en heeft politieonderzoek aan zijn broek

Amaury Cordeel heeft zich in nesten gewerkt. Het 18-jarige Belgische racetalent plaatste op zijn TikTok-pagina een video waarin hij aan hoge snelheid over de E17 raast.

De bewuste video werd intussen verwijderd, maar Cordeel haalde snelheden tot 300 kilometer per uur. De politie is op de hoogte van de feiten en is een onderzoek gestart. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De tiener uit Temse maakt in mei zijn debuut in de Formule 3. Cordeel doet dat bij Campos Racing en zal zijn eerste wedstrijd rijden op het circuit van Barcelona. Op 29 augustus staat de Grote Prijs van België op het programma, welke verreden wordt op Spa-Francorchamps.

Talent

Cordeel won in 2018 het Spaanse kampioenschap in de Formule 4, door vier wedstrijden te winnen. Daarna won hij ook twee races in het F4-kampioenschap van de NEZ (Noord-Europa en Nederland) en eentje in het F4-kampioenschap van de UAE. In de voorbije twee edities van de sterk bezette Renault Eurocup liep het minder met telkens een 15de plaats in de eindstand.

Nu wil hij opnieuw schitteren in de F3. “Dit is de plek waar ik momenteel wil zijn”, zei de Belg eerder deze week aan de website van de competitie. “Er zijn veel competitieve rijders aanwezig, van over de hele wereld. Met hen in duel gaan, zal me helpen om beter te worden. Daarom koos ik voor dit kampioenschap. Vorig seizoen had ik het moeilijk, ik weet niet precies waarom. Ik verwachtte meer van mezelf, maar het liep niet volgens plan. Ik heb hard getraind de voorbije maanden. Ik hoop voor de start van het seizoen nog een trainingskamp te houden hier in België, samen met enkele vrienden uit andere sporten zoals het wielrennen en het zwemmen.”