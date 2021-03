Philippe Gilbert en John Degenkolb zijn speerpunten Lotto Soudal in E3 Saxo Bank Classic

Philippe Gilbert en John Degenkolb zijn vrijdag de kopmannen van Lotto Soudal in de E3 Saxo Bank Classic (WorldTour). De Belgische WorldTourformatie maakte donderdag zijn selectie bekend.

Gilbert en Degenkolb worden bijgestaan door Jasper De Buyst, Frederik Frison, Brent Van Moer en Florian Vermeersch. De Italiaan Stefano Oldani vervolledigt de selectie van de Belgische ploeg.

Gilbert nam al zeven keer deel aan de E3. In 2017 werd hij tweede achter Greg Van Avermaet, een jaar later moest hij de Nederlander Niki Terpstra laten voorgaan. Degenkolb stond ook al zeven keer aan de start van de kasseiklassieker. Zijn beste resultaat reed de Duitser in 2012, toen werd hij zesde.