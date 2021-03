Kunstacademie met creaties achter de ramen van het CC

Gedwongen door de huidige beperkingen gingen de leerlingen van de academie voor beeldende kunsten op zoek naar een alternatief voor hun jaarlijkse expositie. Dat leidde tot een raamexpo waarbij de creatievelingen een selectie van hun werkjes achter de ramen van het CC uitstalden. De afdeling in Leopoldsburg telt een 200-tal leerlingen en maakt deel uit van de academie Heusden. De raamexpo is de eerste in rij voor het nieuwe Kampse project ‘Kunst achter glas’, waarmee kunst in de kijker gezet wordt zolang het cultuurcentrum gesloten is voor publiek. Kunstenaars die een link hebben met Leopoldsburg en die ook graag exposeren achter het raam, kunnen nog steeds contact opnemen met het cc. Staf Boons