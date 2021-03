Het instant detoxmasker van het Franse merk Caudalie maakt momenteel furore op TikTok. Beautyfans zijn vol lof omdat het de poriën in slechts enkele minuutjes verkleint en je een stralende teint geeft. Zélfs Kourtney Kardashian is enthousiast over de tube die je voor 25 euro vindt in de apotheek. Wij deden de test of het masker doet wat het belooft.