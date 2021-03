Teleurstelling bij Limburgse kleuterscholen na Overlegcomité

Sint-Truiden

Er heerst een gevoel van vergetelheid en teleurstelling in de Limburgse kleuterscholen. Volgende week sluiten lagere en secundaire scholen de deuren terwijl het kleuteronderwijs moet openblijven. Ook in het kleuteronderwijs vallen leerkrachten uit en moeten kleuters in quarantaine. Dat is ook zo het geval in kleuterschool Kabouterland van Sint-Rita in Sint-Truiden. De basisschool sluit vandaag al de deuren door het stijgend aantal besmettingen. Aan broertjes of zusjes uit de kleuterafdeling wordt gevraagd om thuis te blijven. De onderwijsvakbonden zijn niet te spreken over de beslissing van het Overlegcomité. ACOD Onderwijs dient eens stakingsaanzegging in.