Nooit eerder is er zoveel betaald voor muziek maar muzikanten verdienen steeds minder

Met een omzet van wereldwijd zo’n 18,25 miljard euro doet de muziekindustrie het uitstekend. Het is twintig jaar geleden dat er zoveel betaald werd voor muziek, maar toch verdienen muzikanten steeds minder. Dat komt omdat het grootste deel van de inkomsten van mensen komen, die een streamingabonnement afsloten. En daarvan gaat het grootste deel naar de streamingdiensten zelf en naar de platenmaatschappijen. Voor Vlaamse artiesten is het dus moeilijk om op die manier te verdienen aan hun muziek, zeker nu door corona hun concerten wegvallen. Al doen er zich ook nieuwe kansen voor via sociale media, zegt Ali Essellak, manager van de Lummense rapper Dikke, die momenteel hoge toppen scheert in België en Nederland.