Duitse international legt positieve coronatest af: “Jammer”

Een speler van de Duitse nationale voetbalploeg heeft positief getest op het coronavirus in aanloop naar de eerste WK-kwalificatiematch van de Mannschaft, donderdagavond in Duisburg tegen IJsland. Dat heeft de Duitse voetbalbond (DFB) bevestigd.

De besmetting kwam aan het licht bij de testronde van woensdag. De speler, van wie de identiteit niet werd bekendgemaakt, zit in isolatie en vertoont geen symptomen. Volgens Bild is de besmette speler Borussia Mönchengladbach-aanvaller Jonas Hoffmann.

“Dit nieuws is natuurlijk jammer zo vlak voor de wedstrijd, zowel voor de coach als het team”, verklaarde Oliver Bierhoff. De technisch directeur bij de DFB hoopt dat er geen andere spelers positief testen. “We hebben tot nu de hygiëneregels heel gedisciplineerd nageleefd.”

De Duitse bond staat in contact met de gezondheidsautoriteiten in deelstaat Noordrijn-Westfalen. De interland in Duisburg vindt zoals gepland om 20u45 plaats.