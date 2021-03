Genk-middenvelder en Noorse ploeggenoten riskeren geen straf voor protestactie tegen Qatar

De Wereldvoetbalbond zal geen tuchtzaak starten tegen de Noorse nationale ploeg, die woensdag voor aanvang van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-3 zege) protesteerde tegen de slechte arbeidsomstandigheden in Qatar, gastland van het WK 2022. “De FIFA gelooft in de vrijheid van meningsuiting en in de kracht van voetbal om positieve verandering teweeg te brengen”, zo klinkt het in een korte mededeling aan het Duitse persagentschap dpa.